Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows Dirk Gently's Holistic Detective Agency Filming locations

Filming Dates & Locations

Filming Locations: Dirk Gently's Holistic Detective Agency

  • Vancouver, British Columbia, Canada

Filming Dates

  • 24 May 2016 - 30 August 2016
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more