Dirilis: Ertugrul season 5 watch online

Dirilis: Ertugrul season 5 poster
Dirilis: Ertugrul 16+
Season premiere 7 November 2018
Production year 2018
Number of episodes 29
Runtime 62 hours 50 minutes
"Dirilis: Ertugrul" season 5 description

В 5 сезоне сериала «Воскресший Эртугрул» после великого монгольского нашествия на Анатолию проходит десять лет. Эртугрулу удается вернуть себе законное место правителя племени Кайи. Кроме того, теперь он получает титул уджбея Сегюта. Но у него возникают и новые сложности: сельджукский эмир Бахаддин становится ручной марионеткой монголов, которые все еще не хотят смириться с поражением. Сельджукский султанат становится козырем в руках Монгольской империи. Тем временем огузы племени Умурогуллары решают поселиться на территории принадлежащей Сегуту. А греческий военачальник Драгос становится личным врагом Эртугула.

Series rating

7.9
Rate 17 votes
7.9 IMDb
"Dirilis: Ertugrul" season 5 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Episode 1
Season 5 Episode 1
7 November 2018
Episode 2
Season 5 Episode 2
14 November 2018
Episode 3
Season 5 Episode 3
21 November 2018
Episode 4
Season 5 Episode 4
28 November 2018
Episode 5
Season 5 Episode 5
5 December 2018
Episode 6
Season 5 Episode 6
12 December 2018
Episode 7
Season 5 Episode 7
19 December 2018
Episode 8
Season 5 Episode 8
26 December 2018
Episode 9
Season 5 Episode 9
2 January 2019
Episode 10
Season 5 Episode 10
16 January 2019
Episode 11
Season 5 Episode 11
23 January 2019
Episode 12
Season 5 Episode 12
30 January 2019
Episode 13
Season 5 Episode 13
6 February 2019
Episode 14
Season 5 Episode 14
13 February 2019
Episode 15
Season 5 Episode 15
20 February 2019
Episode 16
Season 5 Episode 16
27 February 2019
Episode 17
Season 5 Episode 17
6 March 2019
Episode 18
Season 5 Episode 18
13 March 2019
Episode 19
Season 5 Episode 19
20 March 2019
Episode 20
Season 5 Episode 20
27 March 2019
Episode 21
Season 5 Episode 21
3 April 2019
Episode 22
Season 5 Episode 22
10 April 2019
Episode 23
Season 5 Episode 23
17 April 2019
Episode 24
Season 5 Episode 24
24 April 2019
Episode 25
Season 5 Episode 25
1 May 2019
Episode 26
Season 5 Episode 26
8 May 2019
Episode 27
Season 5 Episode 27
15 May 2019
Episode 28
Season 5 Episode 28
22 May 2019
Episode 29
Season 5 Episode 29
29 May 2019
