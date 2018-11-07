В 5 сезоне сериала «Воскресший Эртугрул» после великого монгольского нашествия на Анатолию проходит десять лет. Эртугрулу удается вернуть себе законное место правителя племени Кайи. Кроме того, теперь он получает титул уджбея Сегюта. Но у него возникают и новые сложности: сельджукский эмир Бахаддин становится ручной марионеткой монголов, которые все еще не хотят смириться с поражением. Сельджукский султанат становится козырем в руках Монгольской империи. Тем временем огузы племени Умурогуллары решают поселиться на территории принадлежащей Сегуту. А греческий военачальник Драгос становится личным врагом Эртугула.