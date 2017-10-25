В 4 сезоне сериала «Воскресший Эртугрул» греческий текфур Арес устраивает воинам племени Кайи жестокую и коварную западню. Эртугрулу чудом удается выйти живым из этой схватки. Однако он приходит в себя в унизительном положении – в плену у известного на востоке работорговца Симко. В это время на родине Эртугрула считают погибшим, и его место правителя занимает младший брат Дюндар-бей. Но его политика сильно отличается от планов самого Эртугрула. Он решает продать базар Ханлы и переселить свой народ на старое стойбище в Ахлат. Если законный правитель не найдет способ освободиться, племя ждет крах.