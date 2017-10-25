Menu
Dirilis: Ertugrul season 4 watch online

Dirilis: Ertugrul season 4 poster
Dirilis: Ertugrul 16+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 25 October 2017
Production year 2017
Number of episodes 30
Runtime 65 hours 0 minute
В 4 сезоне сериала «Воскресший Эртугрул» греческий текфур Арес устраивает воинам племени Кайи жестокую и коварную западню. Эртугрулу чудом удается выйти живым из этой схватки. Однако он приходит в себя в унизительном положении – в плену у известного на востоке работорговца Симко. В это время на родине Эртугрула считают погибшим, и его место правителя занимает младший брат Дюндар-бей. Но его политика сильно отличается от планов самого Эртугрула. Он решает продать базар Ханлы и переселить свой народ на старое стойбище в Ахлат. Если законный правитель не найдет способ освободиться, племя ждет крах.

8.0
Rate 18 votes
7.9 IMDb

Episode 1
Season 4 Episode 1
25 October 2017
Episode 2
Season 4 Episode 2
1 November 2017
Episode 3
Season 4 Episode 3
8 November 2017
Episode 4
Season 4 Episode 4
15 November 2017
Episode 5
Season 4 Episode 5
22 November 2017
Episode 6
Season 4 Episode 6
29 November 2017
Episode 7
Season 4 Episode 7
6 December 2017
Episode 8
Season 4 Episode 8
20 December 2017
Episode 9
Season 4 Episode 9
27 December 2017
Episode 10
Season 4 Episode 10
10 January 2018
Episode 11
Season 4 Episode 11
17 January 2018
Episode 12
Season 4 Episode 12
24 January 2018
Episode 13
Season 4 Episode 13
31 January 2018
Episode 14
Season 4 Episode 14
7 February 2018
Episode 15
Season 4 Episode 15
14 February 2018
Episode 16
Season 4 Episode 16
21 February 2018
Episode 17
Season 4 Episode 17
28 February 2018
Episode 18
Season 4 Episode 18
7 March 2018
Episode 19
Season 4 Episode 19
14 March 2018
Episode 20
Season 4 Episode 20
21 March 2018
Episode 21
Season 4 Episode 21
28 March 2018
Episode 22
Season 4 Episode 22
4 April 2018
Episode 23
Season 4 Episode 23
11 April 2018
Episode 24
Season 4 Episode 24
18 April 2018
Episode 25
Season 4 Episode 25
2 May 2018
Episode 26
Season 4 Episode 26
9 May 2018
Episode 27
Season 4 Episode 27
16 May 2018
Episode 28
Season 4 Episode 28
23 May 2018
Episode 29
Season 4 Episode 29
30 May 2018
Episode 30
Season 4 Episode 30
6 June 2018
