Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Dirilis: Ertugrul 2014 - 2019 season 3

Dirilis: Ertugrul season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Dirilis: Ertugrul Seasons Season 3

Dirilis: Ertugrul 16+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 26 October 2016
Production year 2016
Number of episodes 30
Runtime 65 hours 0 minute
"Dirilis: Ertugrul" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Воскресший Эртугрул» со времени переселения племени Кайи минует десятилетие. Эртугрул наконец становится полноправным вождем своего народа. Вскоре он получает задание от вышестоящего султана – Ала ад-Дина Кей-Кубада. Парень со своими воинами должен пойти войной на крепость греков Караджахисар. Но на пути Эртугрула встают рыцари тамплиерского ордена. Кроме того, врага поддерживают предатели из Огузского племени Чавдар. Урал-бей тайно заключает союз с греками и приходит ему на помощь со своей армией, едва Кайи появляются у ворот крепости. Эртугрула ждет испытание огнем и мечом.

Series rating

7.9
Rate 17 votes
7.9 IMDb
"Dirilis: Ertugrul" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Episode 1
Season 3 Episode 1
26 October 2016
Episode 2
Season 3 Episode 2
2 November 2016
Episode 3
Season 3 Episode 3
9 November 2016
Episode 4
Season 3 Episode 4
16 November 2016
Episode 5
Season 3 Episode 5
23 November 2016
Episode 6
Season 3 Episode 6
30 November 2016
Episode 7
Season 3 Episode 7
7 December 2016
Episode 8
Season 3 Episode 8
14 December 2016
Episode 9
Season 3 Episode 9
21 December 2016
Episode 10
Season 3 Episode 10
28 December 2016
Episode 11
Season 3 Episode 11
11 January 2017
Episode 12
Season 3 Episode 12
18 January 2017
Episode 13
Season 3 Episode 13
25 January 2017
Episode 14
Season 3 Episode 14
1 February 2017
Episode 15
Season 3 Episode 15
8 February 2017
Episode 16
Season 3 Episode 16
15 February 2017
Episode 17
Season 3 Episode 17
22 February 2017
Episode 18
Season 3 Episode 18
8 March 2017
Episode 19
Season 3 Episode 19
15 March 2017
Episode 20
Season 3 Episode 20
22 March 2017
Episode 21
Season 3 Episode 21
29 March 2017
Episode 22
Season 3 Episode 22
5 April 2017
Episode 23
Season 3 Episode 23
12 April 2017
Episode 24
Season 3 Episode 24
19 April 2017
Episode 25
Season 3 Episode 25
3 May 2017
Episode 26
Season 3 Episode 26
10 May 2017
Episode 27
Season 3 Episode 27
17 May 2017
Episode 28
Season 3 Episode 28
31 May 2017
Episode 29
Season 3 Episode 29
7 June 2017
Episode 30
Season 3 Episode 30
14 June 2017
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more