В 3 сезоне сериала «Воскресший Эртугрул» со времени переселения племени Кайи минует десятилетие. Эртугрул наконец становится полноправным вождем своего народа. Вскоре он получает задание от вышестоящего султана – Ала ад-Дина Кей-Кубада. Парень со своими воинами должен пойти войной на крепость греков Караджахисар. Но на пути Эртугрула встают рыцари тамплиерского ордена. Кроме того, врага поддерживают предатели из Огузского племени Чавдар. Урал-бей тайно заключает союз с греками и приходит ему на помощь со своей армией, едва Кайи появляются у ворот крепости. Эртугрула ждет испытание огнем и мечом.