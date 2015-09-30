Во 2 сезоне сериала «Воскресший Эртугрул» после смерти Сулейман-шаха племя Кайи вновь возвращается на родные земли Анатолии. Однако столкновение с монголами не позволяет им занять прежние земли. Народ, ведомый молодым наследником Эртугрул-беем, останавливается во владениях тюркского племени Додурга. Вдове Сулеймана Хайме удается заключить мир с местным правителем и объединить два племени в одно. А Эртугрул, поддерживая ее политику, вступает в противостояние с монгольскими завоевателями. Предательства и интриги после его отъезда угрожают мирному сосуществованию двух народов.