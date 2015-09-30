Menu
Dirilis: Ertugrul season 2 watch online

Dirilis: Ertugrul season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Dirilis: Ertugrul Seasons Season 2

Dirilis: Ertugrul 16+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 30 September 2015
Production year 2015
Number of episodes 35
Runtime 75 hours 50 minutes
"Dirilis: Ertugrul" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Воскресший Эртугрул» после смерти Сулейман-шаха племя Кайи вновь возвращается на родные земли Анатолии. Однако столкновение с монголами не позволяет им занять прежние земли. Народ, ведомый молодым наследником Эртугрул-беем, останавливается во владениях тюркского племени Додурга. Вдове Сулеймана Хайме удается заключить мир с местным правителем и объединить два племени в одно. А Эртугрул, поддерживая ее политику, вступает в противостояние с монгольскими завоевателями. Предательства и интриги после его отъезда угрожают мирному сосуществованию двух народов.

Series rating

7.9
Rate 17 votes
7.9 IMDb
"Dirilis: Ertugrul" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Episode 1
Season 2 Episode 1
30 September 2015
Episode 2
Season 2 Episode 2
7 October 2015
Episode 3
Season 2 Episode 3
14 October 2015
Episode 4
Season 2 Episode 4
21 October 2015
Episode 5
Season 2 Episode 5
28 October 2015
Episode 6
Season 2 Episode 6
4 November 2015
Episode 7
Season 2 Episode 7
11 November 2015
Episode 8
Season 2 Episode 8
18 November 2015
Episode 9
Season 2 Episode 9
25 November 2015
Episode 10
Season 2 Episode 10
2 December 2015
Episode 11
Season 2 Episode 11
9 December 2015
Episode 12
Season 2 Episode 12
16 December 2015
Episode 13
Season 2 Episode 13
23 December 2015
Episode 14
Season 2 Episode 14
30 December 2015
Episode 15
Season 2 Episode 15
13 January 2016
Episode 16
Season 2 Episode 16
20 January 2016
Episode 17
Season 2 Episode 17
27 January 2016
Episode 18
Season 2 Episode 18
3 February 2016
Episode 19
Season 2 Episode 19
10 February 2016
Episode 20
Season 2 Episode 20
17 February 2016
Episode 21
Season 2 Episode 21
24 February 2016
Episode 22
Season 2 Episode 22
2 March 2016
Episode 23
Season 2 Episode 23
9 March 2016
Episode 24
Season 2 Episode 24
16 March 2016
Episode 25
Season 2 Episode 25
23 March 2016
Episode 26
Season 2 Episode 26
30 March 2016
Episode 27
Season 2 Episode 27
6 April 2016
Episode 28
Season 2 Episode 28
13 April 2016
Episode 29
Season 2 Episode 29
20 April 2016
Episode 30
Season 2 Episode 30
27 April 2016
Episode 31
Season 2 Episode 31
4 May 2016
Episode 32
Season 2 Episode 32
11 May 2016
Episode 33
Season 2 Episode 33
25 May 2016
Episode 34
Season 2 Episode 34
1 June 2016
Episode 35
Season 2 Episode 35
8 June 2016
TV series release schedule
