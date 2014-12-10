Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Dirilis: Ertugrul 2014 - 2019 season 1

Dirilis: Ertugrul season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Dirilis: Ertugrul Seasons Season 1

Dirilis: Ertugrul 16+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 10 December 2014
Production year 2014
Number of episodes 26
Runtime 56 hours 20 minutes
"Dirilis: Ertugrul" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Воскресший Эртугрул» молодой наследник племени Кайи Эртугрул-бей вместе со своими соратниками Тургутом, Бамси и Доганом помогают спастись сельджукскому шехзаде Нуману и его детям. Обретя новых союзников, они уничтожают рыцаря Бесоля, охранявшего крепость тамплиеров в скалах Аманос. Однако старшее поколение племени остается недовольно этими событиями. Бескомпромиссный Курдоглу-бей хочет одолеть своего родного брата Сулейман-шаха и получить его место предводителя племени. Но он не берет в расчет юного и горячего племянника Эртугрула, у которого есть свои политические планы.

Series rating

7.9
Rate 17 votes
7.9 IMDb
"Dirilis: Ertugrul" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Episode 1
Season 1 Episode 1
10 December 2014
Episode 2
Season 1 Episode 2
17 December 2014
Episode 3
Season 1 Episode 3
24 December 2014
Episode 4
Season 1 Episode 4
7 January 2015
Episode 5
Season 1 Episode 5
14 January 2015
Episode 6
Season 1 Episode 6
21 January 2015
Episode 7
Season 1 Episode 7
28 January 2015
Episode 8
Season 1 Episode 8
4 February 2015
Episode 9
Season 1 Episode 9
18 February 2015
Episode 10
Season 1 Episode 10
25 February 2015
Episode 11
Season 1 Episode 11
4 March 2015
Episode 12
Season 1 Episode 12
11 March 2015
Episode 13
Season 1 Episode 13
18 March 2015
Episode 14
Season 1 Episode 14
25 March 2015
Episode 15
Season 1 Episode 15
1 April 2015
Episode 16
Season 1 Episode 16
8 April 2015
Episode 17
Season 1 Episode 17
15 April 2015
Episode 18
Season 1 Episode 18
22 April 2015
Episode 19
Season 1 Episode 19
29 April 2015
Episode 20
Season 1 Episode 20
6 May 2015
Episode 21
Season 1 Episode 21
13 May 2015
Episode 22
Season 1 Episode 22
20 May 2015
Episode 23
Season 1 Episode 23
27 May 2015
Episode 24
Season 1 Episode 24
3 June 2015
Episode 25
Season 1 Episode 25
10 June 2015
Episode 26
Season 1 Episode 26
17 June 2015
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more