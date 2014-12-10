В 1 сезоне сериала «Воскресший Эртугрул» молодой наследник племени Кайи Эртугрул-бей вместе со своими соратниками Тургутом, Бамси и Доганом помогают спастись сельджукскому шехзаде Нуману и его детям. Обретя новых союзников, они уничтожают рыцаря Бесоля, охранявшего крепость тамплиеров в скалах Аманос. Однако старшее поколение племени остается недовольно этими событиями. Бескомпромиссный Курдоглу-бей хочет одолеть своего родного брата Сулейман-шаха и получить его место предводителя племени. Но он не берет в расчет юного и горячего племянника Эртугрула, у которого есть свои политические планы.