D.Gray-man 2006 - 2022, season 1

D.Gray-man 16+
Title Сезон 1
Season premiere 3 October 2006
Production year 2006
Number of episodes 51
Runtime 21 hours 15 minutes
В 1 сезоне сериала «Ди.Грэй-мен» злобный граф Миллениум делает все возможное, чтобы поработить планету. Он создает непобедимую орду злобных существ под названием Акума — они представляют собой сочетание души человека, механизированного тела и мертвой плоти. К счастью, экзорцисты Черного Ордена считают, что у них есть все шансы ответить Миллениуму и спасти человечество. В конце концов, у них появляется весьма мощный союзник в лице Аллена Уолкера, мальчика с необычным даром, который способен видеть призраков и даже общаться с ними…

7.6
Rate 12 votes
7.6 IMDb

The Boy Who Hunts Akuma
Season 1 Episode 1
3 October 2006
The Black Order
Season 1 Episode 2
10 October 2006
The Ghost Of Marter
Season 1 Episode 3
17 October 2006
Aria of the Land and the Night Sky
Season 1 Episode 4
24 October 2006
Sing Me a Lullaby
Season 1 Episode 5
31 October 2006
Those Who Call Out Calamity
Season 1 Episode 6
7 November 2006
The Tombstone of Memories
Season 1 Episode 7
14 November 2006
The Destruction Of The Black Order!?
Season 1 Episode 8
21 November 2006
The Rewinding Town
Season 1 Episode 9
28 November 2006
The Misfortunate Woman's Innocence
Season 1 Episode 10
5 December 2006
Miranda Lotto's Feelings
Season 1 Episode 11
12 December 2006
And Then Snow Fell In The Town...
Season 1 Episode 12
16 May 2022
Coat And Resolution
Season 1 Episode 13
26 December 2006
The Leaf Of Revival
Season 1 Episode 14
9 January 2007
The End of the Snowstorm
Season 1 Episode 15
16 January 2007
Swordsman of Millenium
Season 1 Episode 16
23 January 2007
The Pride of Swordsmen
Season 1 Episode 17
30 January 2007
Lenalee's Love
Season 1 Episode 18
7 February 2007
Vampire of the Old Castle
Season 1 Episode 19
13 February 2007
Do Your Best Mr. Exorcist
Season 1 Episode 20
20 February 2007
Krory, Attack
Season 1 Episode 21
27 February 2007
Eliade's Truth
Season 1 Episode 22
6 March 2007
The Vampire I Loved
Season 1 Episode 23
13 March 2007
Krory's Journey
Season 1 Episode 24
20 March 2007
Field Marshal's Chain
Season 1 Episode 25
27 March 2007
Beginning to the End
Season 1 Episode 26
3 April 2007
My Master, General Cross
Season 1 Episode 27
10 April 2007
Exorcist Krory
Season 1 Episode 28
17 April 2007
The Person Who Sells Souls (Part 1)
Season 1 Episode 29
24 April 2007
The Person Who Sells Souls (Part 2)
Season 1 Episode 30
1 May 2007
Miranda's Lost Child
Season 1 Episode 31
8 May 2007
Mysterious Ghost Ship
Season 1 Episode 32
15 May 2007
The Village Where the Witch Lives (Part 1)
Season 1 Episode 33
22 May 2007
The Village Where the Witch Lives (Part 2)
Season 1 Episode 34
29 May 2007
The Exorcist Who Probably Will Wait for the Wind
Season 1 Episode 35
5 June 2007
Chapter of Darkness
Season 1 Episode 36
12 June 2007
The Neighborhood Bell ~Charity Bell~
Season 1 Episode 37
19 June 2007
Froi Tiedoll
Season 1 Episode 38
26 June 2007
Silent Casket
Season 1 Episode 39
3 July 2007
Rose of the Repose of Souls
Season 1 Episode 40
10 July 2007
The New Assassin
Season 1 Episode 41
17 July 2007
Black Cat's Trap
Season 1 Episode 42
24 July 2007
Wandering Stone Statue
Season 1 Episode 43
31 July 2007
The Iron-Fan Maid
Season 1 Episode 44
7 August 2007
Mysterious Mansion
Season 1 Episode 45
14 August 2007
Silver Illusion
Season 1 Episode 46
21 August 2007
Crystal Girl
Season 1 Episode 47
28 August 2007
The Trembling Compatible User
Season 1 Episode 48
4 September 2007
Lulubell-sama's Bell
Season 1 Episode 49
11 September 2007
Wholehearted Feelings
Season 1 Episode 50
18 September 2007
Set Sail to the East
Season 1 Episode 51
25 September 2007
