Detektiv na million 2020 - 2021 episode 3 season 4
"Detektiv na million" season 4 all episodes
Серия 1
Season 4 / Episode 14 November 2021
Серия 2
Season 4 / Episode 24 November 2021
Серия 3
Season 4 / Episode 34 November 2021
Серия 4
Season 4 / Episode 44 November 2021
Episode description
В 4 сезоне 3 серии сериала «Детектив на миллион»: «Расплата» Соколова выезжает на место крушения вертолета в лесу. Он взлетел с крыши дома Дьякова и рухнул на землю через три минуты, бизнесмен и начальник его службы безопасности мертвы.
