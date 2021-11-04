Detektiv na million 2020 - 2021 episode 1 season 4
"Detektiv na million" season 4 all episodes
Серия 1
Season 4 / Episode 14 November 2021
Серия 2
Season 4 / Episode 24 November 2021
Серия 3
Season 4 / Episode 34 November 2021
Серия 4
Season 4 / Episode 44 November 2021
Episode description
В 4 сезоне 1 серии сериала «Детектив на миллион»: «Расплата» Олег разговаривает по душам с Ольгой Авдеевой. Он подозревает ее в убийстве их супругов. Тем временем Ольге звонит Соколова и вызывает ее в участок. Филатов не может связаться с Климовым.
