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Kinoafisha TV Shows Desperate Housewives Awards

"Desperate Housewives" updates

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Golden Globes, USA 2006 Golden Globes, USA 2006
Best Television Series - Musical or Comedy
Winner
Best TV Actress - Comedy or Musical
Nominee
 Best TV Actress - Comedy or Musical
Nominee
 Best TV Actress - Comedy or Musical
Nominee
 Best TV Actress - Comedy or Musical
Nominee
Golden Globes, USA 2005 Golden Globes, USA 2005
Best Television Series - Musical or Comedy
Winner
Best TV Actress - Comedy or Musical
Winner
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
 Best TV Actress - Comedy or Musical
Nominee
 Best TV Actress - Comedy or Musical
Nominee
 Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Golden Globes, USA 2007 Golden Globes, USA 2007
Best TV Actress - Comedy or Musical
Nominee
 Best TV Actress - Comedy or Musical
Nominee
 Best Television Series - Musical or Comedy
Nominee
Primetime Emmy Awards 2008 Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Winner
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Nominee
 Outstanding Costumes for a Series
Nominee
 Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2005 Primetime Emmy Awards 2005
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Winner
Outstanding Directing for a Comedy Series
Winner
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Winner
Outstanding Casting for a Comedy Series
Winner
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Winner
Outstanding Main Title Theme Music
Winner
Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Comedy Series
Nominee
 Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Costumes for a Series
Nominee
 Outstanding Main Title Design
Nominee
 Outstanding Art Direction for a Single-Camera Series
Nominee
 Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Art Direction for a Single-Camera Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2012 Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Voice-Over Performance
Nominee
Primetime Emmy Awards 2011 Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Voice-Over Performance
Nominee
Primetime Emmy Awards 2010 Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2009 Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Guest Actor in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Hairstyling for a Single Camera Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2007 Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Hairstyling for a Series
Nominee
 Outstanding Hairstyling for a Series
Nominee
 Outstanding Casting for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Casting for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Costumes for a Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2006 Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Casting for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Costumes for a Series
Nominee
 Outstanding Casting for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Art Direction for a Single-Camera Series
Nominee
 Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Art Direction for a Single-Camera Series
Nominee
 Outstanding Hairstyling for a Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2006 Screen Actors Guild Awards 2006
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Winner
Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Winner
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Winner
Screen Actors Guild Awards 2005 Screen Actors Guild Awards 2005
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Winner
Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Winner
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Winner
Screen Actors Guild Awards 2009 Screen Actors Guild Awards 2009
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2008 Screen Actors Guild Awards 2008
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2007 Screen Actors Guild Awards 2007
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
 Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Nominee
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