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Der Pass season 2 watch online

Der Pass season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Der Pass Seasons Season 2
Der Pass 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 21 January 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 48 minutes
"Der Pass" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Перевал» на границе Австрии и Германии начинается новое расследование. Несмотря на то, что серийный убийца по прозвищу Крампус отправлен за решетку, последствия его деяний полиция расхлебывает до сих пор. У преступника завелись подражатели, кроме того, в горах происходит новое убийство. Немецкий комиссар Элли спасена из ловушки Крампуса, но вот к ее австрийскому коллеге Гидеону судьба не так благосклонна. Зрители познакомятся не только с новыми преступниками, но и с новыми детективами.

Series rating

8.0
Rate 12 votes
8 IMDb

"Der Pass" season 2 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Test
Season 2 Episode 1
21 January 2022
Evil in the Eyes
Season 2 Episode 2
21 January 2022
Du bist mein Bruder
Season 2 Episode 3
21 January 2022
Der Wilderer
Season 2 Episode 4
21 January 2022
Mir zwaa
Season 2 Episode 5
21 January 2022
Der lange Schlaf
Season 2 Episode 6
21 January 2022
Hinter der Maske
Season 2 Episode 7
21 January 2022
Verrat
Season 2 Episode 8
21 January 2022
TV series release schedule
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