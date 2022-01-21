Во 2 сезоне сериала «Перевал» на границе Австрии и Германии начинается новое расследование. Несмотря на то, что серийный убийца по прозвищу Крампус отправлен за решетку, последствия его деяний полиция расхлебывает до сих пор. У преступника завелись подражатели, кроме того, в горах происходит новое убийство. Немецкий комиссар Элли спасена из ловушки Крампуса, но вот к ее австрийскому коллеге Гидеону судьба не так благосклонна. Зрители познакомятся не только с новыми преступниками, но и с новыми детективами.