|Title
|Artist
|Time
|1
|Defending Jacob Theme (Extended Version)
|Ólafur Arnalds
|2:11
|2
|Secrets and Lies
|Atli Örvarsson
|4:24
|3
|First Day in Court
|Atli Örvarsson
|6:19
|4
|Leaving for the Trial
|Atli Örvarsson
|2:12
|5
|Grand Jury
|Atli Örvarsson
|2:56
|6
|Warmth and Grief
|Atli Örvarsson
|3:38
|7
|It Was an Accident
|Atli Örvarsson
|2:37
|8
|Hope Is Missing
|Atli Örvarsson
|3:23
|9
|Joan and Laurie
|Atli Örvarsson
|2:53
|10
|Ticking Clock
|Atli Örvarsson
|3:04
|11
|Mom and Dad
|Atli Örvarsson
|1:51
|12
|I Never Asked You
|Atli Örvarsson
|4:20
|13
|It's Over
|Atli Örvarsson
|2:32