Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows Defending Jacob Soundtrack

Soundtrack from "Defending Jacob"

Music from "Defending Jacob" All info
Defending Jacob (Apple TV+ Limited Series Soundtrack)
Defending Jacob (Apple TV+ Limited Series Soundtrack) 13 tracks. Ólafur Arnalds, Atli Örvarsson
Listen
Title Artist Time
1 Defending Jacob Theme (Extended Version) Ólafur Arnalds 2:11
2 Secrets and Lies Atli Örvarsson 4:24
3 First Day in Court Atli Örvarsson 6:19
4 Leaving for the Trial Atli Örvarsson 2:12
5 Grand Jury Atli Örvarsson 2:56
6 Warmth and Grief Atli Örvarsson 3:38
7 It Was an Accident Atli Örvarsson 2:37
8 Hope Is Missing Atli Örvarsson 3:23
9 Joan and Laurie Atli Örvarsson 2:53
10 Ticking Clock Atli Örvarsson 3:04
11 Mom and Dad Atli Örvarsson 1:51
12 I Never Asked You Atli Örvarsson 4:20
13 It's Over Atli Örvarsson 2:32
Listen to songs from "Defending Jacob" (2020) on cinema portal Kinoafisha. Popular songs from "Defending Jacob" in different languages are free for listening online.
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Evil Dead Burn
Evil Dead Burn
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more