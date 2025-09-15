Menu
Коротко и по делу: топ-5 мини-сериалов в жанре триллер, которые понравятся вам даже больше, чем обычные шоу
Коротко и по делу: топ-5 мини-сериалов в жанре триллер, которые понравятся вам даже больше, чем обычные шоу Единственный минус — захочется продолжения, которого уже никогда не будет.
15 September 2025 18:07
Кадр из сериала «Переходный возраст»
Запутанный сюжет и семейная трагедия: эта криминальная драма с Крисом Эвансом идеально подойдет фанатам «Переходного возраста» Детективный мини-сериал со звездным кастом стал одной из лучших работ Криса Эванса, больше известного по супергеройским боевикам.
2 April 2025 13:17
