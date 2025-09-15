Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Kinoafisha
TV Shows
Defending Jacob
Articles
Статьи о сериале «Defending Jacob»
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Soundtrack
Posters
Trailers
Статьи о сериале «Defending Jacob»
All info
Коротко и по делу: топ-5 мини-сериалов в жанре триллер, которые понравятся вам даже больше, чем обычные шоу
Единственный минус — захочется продолжения, которого уже никогда не будет.
Write review
15 September 2025 18:07
Запутанный сюжет и семейная трагедия: эта криминальная драма с Крисом Эвансом идеально подойдет фанатам «Переходного возраста»
Детективный мини-сериал со звездным кастом стал одной из лучших работ Криса Эванса, больше известного по супергеройским боевикам.
Write review
2 April 2025 13:17
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree