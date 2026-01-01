|Title
|Artist
|Time
|1
|Ladder to the Sky
|Raney Shockne
|1:47
|2
|What Comes Down (Debris Main Title)
|Raney Shockne, J.H. Wyman / J.H. Wyman
|0:35
|3
|The Lost One
|Raney Shockne
|2:08
|4
|The Spark
|Raney Shockne
|2:01
|5
|Pieces
|Raney Shockne
|2:13
|6
|Following the Body
|Raney Shockne
|1:57
|7
|Light Brigade
|Raney Shockne
|2:33
|8
|The Human Condition
|Raney Shockne
|1:44
|9
|Icarus
|Raney Shockne
|2:22
|10
|Running With Moonboots
|Raney Shockne
|2:17
|11
|Latitudes
|Raney Shockne
|1:52
|12
|Telekinesis
|Raney Shockne
|2:47
|13
|Tears From Bionic Eyes
|Raney Shockne
|2:56
|14
|The Redeemer
|Raney Shockne
|1:51
|15
|Weight of Light
|Raney Shockne
|2:17
|16
|The Space Between
|Raney Shockne
|1:32
|17
|Orbital Report
|Raney Shockne
|2:06