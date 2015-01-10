Menu
Death Parade season 1 watch online

Death Parade season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Death Parade Seasons Season 1

Death Parade 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 10 January 2015
Production year 2015
Number of episodes 12
Runtime 6 hours 0 minute
"Death Parade" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Парад смерти» события разворачиваются в питейном заведении «Quindecim». Поначалу кажется, что этот бар ничем не отличается от любых других подобных заведений. Однако сюда люди попадают против воли. Гостями «Quindecim» оказываются только те, кто уже ушел из жизни, но чья душа еще не переместилась в рай или в ад. Управляющим, а по совместительству и барменом здесь служит белокурый Деким. Он заставляет посетителей сыграть с ним в игру. Ставки шокируют гостей, но у них все равно нет возможности отказаться. Зато тот, кто победит, получит шанс на перерождение. А вот проигравшие будут преданы забвению.

Series rating

7.5
Rate 15 votes
7.8 IMDb
"Death Parade" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Seven Deadly Darts
Season 1 Episode 1
10 January 2015
Death Reverse
Season 1 Episode 2
17 January 2015
Rolling Ballad
Season 1 Episode 3
24 January 2015
Death Arcade
Season 1 Episode 4
31 January 2015
Death March
Season 1 Episode 5
7 February 2015
Cross Heart Attack
Season 1 Episode 6
14 February 2015
Alcohol Poison
Season 1 Episode 7
21 February 2015
Death Rally
Season 1 Episode 8
28 February 2015
Death Counter
Season 1 Episode 9
7 March 2015
Story Teller
Season 1 Episode 10
14 March 2015
Memento Mori
Season 1 Episode 11
21 March 2015
Suicide Tour
Season 1 Episode 12
28 March 2015
TV series release schedule
