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Kinoafisha TV Shows Deadwood Awards

"Deadwood" updates

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Golden Globes, USA 2005 Golden Globes, USA 2005
Best Actor in a Motion Picture - Drama
Winner
Best Television Series - Drama
Nominee
Primetime Emmy Awards 2007 Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Makeup for a Series (Non-Prosthetic)
Winner
Outstanding Makeup for a Series (Non-Prosthetic)
Winner
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One-Hour)
Nominee
 Outstanding Art Direction for a Single Camera Series
Nominee
 Outstanding Art Direction for a Single Camera Series
Nominee
 Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series
Nominee
 Outstanding Costumes for a Series
Nominee
 Outstanding Hairstyling for a Series
Nominee
 Outstanding Hairstyling for a Series
Nominee
 Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One-Hour)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2005 Primetime Emmy Awards 2005
Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series
Winner
Outstanding Art Direction for a Single-Camera Series
Winner
Outstanding Art Direction for a Single-Camera Series
Winner
Outstanding Costumes for a Series
Winner
Outstanding Hairstyling for a Series
Winner
Outstanding Hairstyling for a Series
Winner
Outstanding Makeup for a Series (Non-Prosthetic)
Winner
Outstanding Makeup for a Series (Non-Prosthetic)
Winner
Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Lead Actor in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Casting for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Single-Camera Sound Mixing for a Series
Nominee
 Outstanding Casting for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Single-Camera Sound Mixing for a Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2004 Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Directing for a Drama Series
Winner
Outstanding Sound Editing for a Series
Winner
Outstanding Sound Editing for a Series
Winner
Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Art Direction for a Single-Camera Series
Nominee
 Outstanding Makeup for a Series (Non-Prosthetic)
Nominee
 Outstanding Casting for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Makeup for a Series (Non-Prosthetic)
Nominee
 Outstanding Main Title Theme Music
Nominee
 Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Hairstyling for a Series
Nominee
 Outstanding Hairstyling for a Series
Nominee
 Outstanding Costumes for a Series
Nominee
 Outstanding Casting for a Drama Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2007 Screen Actors Guild Awards 2007
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2006 Screen Actors Guild Awards 2006
Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series
Nominee
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