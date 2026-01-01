Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Kinoafisha
TV Shows
Deadwood
Awards
"Deadwood" updates
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Trailers
Quotes
Filming locations
All info
Golden Globes, USA 2005
Best Actor in a Motion Picture - Drama
Winner
Best Television Series - Drama
Nominee
Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Makeup for a Series (Non-Prosthetic)
Winner
Outstanding Makeup for a Series (Non-Prosthetic)
Winner
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One-Hour)
Nominee
Outstanding Art Direction for a Single Camera Series
Nominee
Outstanding Art Direction for a Single Camera Series
Nominee
Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series
Nominee
Outstanding Costumes for a Series
Nominee
Outstanding Hairstyling for a Series
Nominee
Outstanding Hairstyling for a Series
Nominee
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One-Hour)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2005
Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series
Winner
Outstanding Art Direction for a Single-Camera Series
Winner
Outstanding Art Direction for a Single-Camera Series
Winner
Outstanding Costumes for a Series
Winner
Outstanding Hairstyling for a Series
Winner
Outstanding Hairstyling for a Series
Winner
Outstanding Makeup for a Series (Non-Prosthetic)
Winner
Outstanding Makeup for a Series (Non-Prosthetic)
Winner
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Lead Actor in a Drama Series
Nominee
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Casting for a Drama Series
Nominee
Outstanding Single-Camera Sound Mixing for a Series
Nominee
Outstanding Casting for a Drama Series
Nominee
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Single-Camera Sound Mixing for a Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Directing for a Drama Series
Winner
Outstanding Sound Editing for a Series
Winner
Outstanding Sound Editing for a Series
Winner
Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Nominee
Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Nominee
Outstanding Art Direction for a Single-Camera Series
Nominee
Outstanding Makeup for a Series (Non-Prosthetic)
Nominee
Outstanding Casting for a Drama Series
Nominee
Outstanding Makeup for a Series (Non-Prosthetic)
Nominee
Outstanding Main Title Theme Music
Nominee
Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Hairstyling for a Series
Nominee
Outstanding Hairstyling for a Series
Nominee
Outstanding Costumes for a Series
Nominee
Outstanding Casting for a Drama Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2007
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2006
Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree