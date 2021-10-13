В 7 сезоне 7 серии сериала «Легенды завтрашнего дня» команда главных героев разбивается в Сиэтле 1940-х годов. Они оказываются прямо посреди Второй мировой войны. Нуждаясь в замене запчастей для ремонта машины времени, четверо персонажей начинают работать в разных частях завода. Астра оказывается очень расстроенной из-за неравенства в коллективе, и девушка берет все в свои руки. По ходу дела Бехрад предлагает впустить новых визитеров и помочь научить Нейта восточному этикету.