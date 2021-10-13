Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows Legends of Tomorrow Seasons Season 7 Episode 7

Legends of Tomorrow 2016 - 2022 episode 7 season 7

few votes Rate
0 vote
"Legends of Tomorrow" season 7 all episodes
The Bullet Blondes
Season 7 / Episode 1 13 October 2021
The Need For Speed
Season 7 / Episode 2 20 October 2021
WVRDR_ERROR_100 [Oest-of-th3-Gs.gid30n] NotFound
Season 7 / Episode 3 27 October 2021
Speakeasy Does It
Season 7 / Episode 4 3 November 2021
It's a Mad, Mad, Mad, Mad Scientist
Season 7 / Episode 5 10 November 2021
Deus Ex Latrina
Season 7 / Episode 6 17 November 2021
A Woman's Place is in the War Effort!
Season 7 / Episode 7 24 November 2021
Paranoid Android
Season 7 / Episode 8 12 January 2022
Lowest Common Denominator
Season 7 / Episode 9 19 January 2022
The Fixed Point
Season 7 / Episode 10 26 January 2022
Rage Against the Machines
Season 7 / Episode 11 2 February 2022
Too Legit to Quit
Season 7 / Episode 12 23 February 2022
Knocked Down, Knocked Up
Season 7 / Episode 13 2 March 2022
Episode description

В 7 сезоне 7 серии сериала «Легенды завтрашнего дня» команда главных героев разбивается в Сиэтле 1940-х годов. Они оказываются прямо посреди Второй мировой войны. Нуждаясь в замене запчастей для ремонта машины времени, четверо персонажей начинают работать в разных частях завода. Астра оказывается очень расстроенной из-за неравенства в коллективе, и девушка берет все в свои руки. По ходу дела Бехрад предлагает впустить новых визитеров и помочь научить Нейта восточному этикету.

Comments Discuss in Chat (ru)
Write review
Only registered users can comment Log in using By logging in, you agree to the terms of use

Authorisation by email

Discussing now Est tolko MiG
Est tolko MiG 7 comments
Zootopia 2
Zootopia 2 18 comments
The incredible adventures of Shura
The incredible adventures of Shura 21 comments
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more