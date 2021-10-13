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Legends of Tomorrow 2016 - 2022, season 7

Legends of Tomorrow season 7 poster
Kinoafisha TV Shows Legends of Tomorrow Seasons Season 7
DC's Legends of Tomorrow 16+
Original title Season 7
Title Сезон 7
Season premiere 13 October 2021
Production year 2021
Number of episodes 13
Runtime 13 hours 0 minute
"Legends of Tomorrow" season 7 description

В 7 сезоне сериала «Легенды завтрашнего дня» история о путешественнике во времени Рипе Хантере и собранной им команде продолжится. Героям нужно повлиять на ужасающие события, которые могут в скором времени произойти с планетой. Они отразятся на существовании всего человечества. Предыдущий сезон оказался богат на события. «Вейврайдер» продолжит заниматься привычным делом, то есть перемещаться во времени. Экипаж отправился на встречу очередному приключению, а Легенды столкнулись с настоящим предательством.

Series rating

6.6
Rate 16 votes
6.7 IMDb

"Legends of Tomorrow" season 7 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
The Bullet Blondes
Season 7 Episode 1
13 October 2021
The Need For Speed
Season 7 Episode 2
20 October 2021
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Season 7 Episode 3
27 October 2021
Speakeasy Does It
Season 7 Episode 4
3 November 2021
It's a Mad, Mad, Mad, Mad Scientist
Season 7 Episode 5
10 November 2021
Deus Ex Latrina
Season 7 Episode 6
17 November 2021
A Woman's Place is in the War Effort!
Season 7 Episode 7
24 November 2021
Paranoid Android
Season 7 Episode 8
12 January 2022
Lowest Common Denominator
Season 7 Episode 9
19 January 2022
The Fixed Point
Season 7 Episode 10
26 January 2022
Rage Against the Machines
Season 7 Episode 11
2 February 2022
Too Legit to Quit
Season 7 Episode 12
23 February 2022
Knocked Down, Knocked Up
Season 7 Episode 13
2 March 2022
TV series release schedule
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