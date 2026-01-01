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Kinoafisha TV Shows Legends of Tomorrow Soundtrack

Soundtrack from "Legends of Tomorrow"

Music from "Legends of Tomorrow" All info
DC's Legends Of Tomorrow: The Mixtape (Songs from the Original Television Soundtrack)
DC's Legends Of Tomorrow: The Mixtape (Songs from the Original Television Soundtrack) 21 tracks. DC's Legends of Tomorrow Cast, Daniel James Chan
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DC's Legends of Tomorrow: Season 4 (Original Television Soundtrack)
DC's Legends of Tomorrow: Season 4 (Original Television Soundtrack) 16 tracks. Blake Neely, Daniel James Chan
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DC's Legends of Tomorrow: Season 5 (Original Television Soundtrack)
DC's Legends of Tomorrow: Season 5 (Original Television Soundtrack) 15 tracks. Blake Neely, Daniel James Chan
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You Spin Me Round (Like a Record) [from "DC's Legends of Tomorrow: Season 7"] - Single
You Spin Me Round (Like a Record) [from "DC's Legends of Tomorrow: Season 7"] - Single 1 track. Jonathan Walton
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Future Favorite (from DC's Legends of Tomorrow: Season 7) - Single
Future Favorite (from DC's Legends of Tomorrow: Season 7) - Single 1 track. Amy Pemberton, Daniel James Chan
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Title Artist Time
1 Space Girl (feat. Thomas Nicholson) DC's Legends of Tomorrow Cast 2:06
2 Merci Beaucoup Enchanté (feat. Tala Ashe) DC's Legends of Tomorrow Cast / Tyron Carter 2:13
3 Mr. Parker's Cul-De-Sac (feat. Brandon Routh & Erik Gow) DC's Legends of Tomorrow Cast 1:35
4 Ultimate Buds (feat. David Loucks & Jarrod Bogan) DC's Legends of Tomorrow Cast 1:04
5 Sweet Baby James (feat. Tom Wilson) [Minotaur Lullabye] DC's Legends of Tomorrow Cast / James Taylor 1:23
6 The Fairy Godmother (feat. Jane Carr) DC's Legends of Tomorrow Cast 2:08
7 Poison (feat. Lola Toben, Sara Mann & Suzanne Waters) DC's Legends of Tomorrow Cast 1:15
8 The Real Dragon Girl (feat. Gregory Fletcher) [Alien Version] DC's Legends of Tomorrow Cast / Tyron Carter 2:24
9 Puppets of Tomorrow / Thirsty for a Drink (feat. Brandon Routh, Caity Lotz & Nick Zano) DC's Legends of Tomorrow Cast 2:14
10 I Surrender (feat. Brandon Routh, Caity Lotz, Courtney Ford, Maisie Richardson-Sellers, Ramona Young, Sachin Bhatt & Tala Ashe) DC's Legends of Tomorrow Cast / Raashi Kulkarni 5:16
11 Peace Train (feat. Shayan Sobhian) DC's Legends of Tomorrow Cast / Yusuf Islam 3:11
12 From Russia Without Love Daniel James Chan 1:23
13 Sad Feelings (feat. Erik Gow, Matt Ryan, Olivia Swann, Shayan Sobhian & Tala Ashe) DC's Legends of Tomorrow Cast 1:54
14 Fist City / Stapleton / Ballad of Sara Lance (feat. Duane Keogh) DC's Legends of Tomorrow Cast 2:02
15 Astra's Animated Antics (feat. Olivia Swann) DC's Legends of Tomorrow Cast 2:31
16 Amazing Grace (feat. Luke Bilyk) DC's Legends of Tomorrow Cast / Народные 3:24
17 Ever Fallen in Love (feat. Matt Ryan & Tala Ashe) DC's Legends of Tomorrow Cast / Peter Shelley 1:43
18 Happy Trails Legends (feat. Duane Keogh) DC's Legends of Tomorrow Cast 2:16
19 Mr. Parker's Cul-De-Sac (feat. Drones) [Punk Version] DC's Legends of Tomorrow Cast 1:47
20 Sweet Baby James (feat. Dominic Purcell, John DeSantis, Tala Ashe & Tom Wilson) [Finale Version] DC's Legends of Tomorrow Cast / James Taylor 2:10
21 The Real Dragon Girl (feat. Gregory Fletcher) [Human Version] DC's Legends of Tomorrow Cast / Tyron Carter 2:46
Listen to songs from "Legends of Tomorrow" (2016) on cinema portal Kinoafisha. Popular songs from "Legends of Tomorrow" in different languages are free for listening online.
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