|1
|Space Girl (feat. Thomas Nicholson)
|DC's Legends of Tomorrow Cast
|2:06
|2
|Merci Beaucoup Enchanté (feat. Tala Ashe)
|DC's Legends of Tomorrow Cast / Tyron Carter
|2:13
|3
|Mr. Parker's Cul-De-Sac (feat. Brandon Routh & Erik Gow)
|DC's Legends of Tomorrow Cast
|1:35
|4
|Ultimate Buds (feat. David Loucks & Jarrod Bogan)
|DC's Legends of Tomorrow Cast
|1:04
|5
|Sweet Baby James (feat. Tom Wilson) [Minotaur Lullabye]
|DC's Legends of Tomorrow Cast / James Taylor
|1:23
|6
|The Fairy Godmother (feat. Jane Carr)
|DC's Legends of Tomorrow Cast
|2:08
|7
|Poison (feat. Lola Toben, Sara Mann & Suzanne Waters)
|DC's Legends of Tomorrow Cast
|1:15
|8
|The Real Dragon Girl (feat. Gregory Fletcher) [Alien Version]
|DC's Legends of Tomorrow Cast / Tyron Carter
|2:24
|9
|Puppets of Tomorrow / Thirsty for a Drink (feat. Brandon Routh, Caity Lotz & Nick Zano)
|DC's Legends of Tomorrow Cast
|2:14
|10
|I Surrender (feat. Brandon Routh, Caity Lotz, Courtney Ford, Maisie Richardson-Sellers, Ramona Young, Sachin Bhatt & Tala Ashe)
|DC's Legends of Tomorrow Cast / Raashi Kulkarni
|5:16
|11
|Peace Train (feat. Shayan Sobhian)
|DC's Legends of Tomorrow Cast / Yusuf Islam
|3:11
|12
|From Russia Without Love
|Daniel James Chan
|1:23
|13
|Sad Feelings (feat. Erik Gow, Matt Ryan, Olivia Swann, Shayan Sobhian & Tala Ashe)
|DC's Legends of Tomorrow Cast
|1:54
|14
|Fist City / Stapleton / Ballad of Sara Lance (feat. Duane Keogh)
|DC's Legends of Tomorrow Cast
|2:02
|15
|Astra's Animated Antics (feat. Olivia Swann)
|DC's Legends of Tomorrow Cast
|2:31
|16
|Amazing Grace (feat. Luke Bilyk)
|DC's Legends of Tomorrow Cast / Народные
|3:24
|17
|Ever Fallen in Love (feat. Matt Ryan & Tala Ashe)
|DC's Legends of Tomorrow Cast / Peter Shelley
|1:43
|18
|Happy Trails Legends (feat. Duane Keogh)
|DC's Legends of Tomorrow Cast
|2:16
|19
|Mr. Parker's Cul-De-Sac (feat. Drones) [Punk Version]
|DC's Legends of Tomorrow Cast
|1:47
|20
|Sweet Baby James (feat. Dominic Purcell, John DeSantis, Tala Ashe & Tom Wilson) [Finale Version]
|DC's Legends of Tomorrow Cast / James Taylor
|2:10
|21
|The Real Dragon Girl (feat. Gregory Fletcher) [Human Version]
|DC's Legends of Tomorrow Cast / Tyron Carter
|2:46