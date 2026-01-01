|Title
|Artist
|Time
|1
|Main Title - Das Boot - Series 2018
|Matthias Weber / Карл Мария фон Вебер
|1:23
|2
|U 113
|Matthias Weber
|2:23
|3
|Two Bullets
|Matthias Weber
|1:12
|4
|Defiance
|Matthias Weber
|3:07
|5
|Requiem
|Matthias Weber
|1:17
|6
|Hostages
|Matthias Weber
|1:39
|7
|Simone
|Matthias Weber
|2:39
|8
|The Laura Ethel Bank
|Matthias Weber
|1:40
|9
|Departure
|Matthias Weber / Карл Мария фон Вебер
|2:56
|10
|Resistance
|Matthias Weber
|3:26
|11
|Kasak
|Matthias Weber
|1:36
|12
|Rendezvous
|Matthias Weber
|1:32
|13
|Gunpoint
|Matthias Weber
|1:13
|14
|Pillage
|Matthias Weber
|2:35
|15
|Desistance
|Matthias Weber
|2:12
|16
|Road Block
|Matthias Weber
|2:42
|17
|Arrival
|Matthias Weber / Карл Мария фон Вебер
|1:57
|18
|Greenwood
|Matthias Weber
|2:58
|19
|Infiltration
|Matthias Weber
|1:54
|20
|Blindfold
|Matthias Weber / Klaus Doldinger
|1:09
|21
|Reunion
|Matthias Weber
|1:53
|22
|Torpedo
|Matthias Weber
|1:48
|23
|Submersion
|Matthias Weber
|2:07
|24
|Hoffmann
|Matthias Weber
|1:45
|25
|Main Title - Das Boot - Series 2018 (Reprise)
|Matthias Weber / Карл Мария фон Вебер
|1:20