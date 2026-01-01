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Kinoafisha TV Shows Das Boot Soundtrack

Soundtrack from "Das Boot"

Music from "Das Boot" All info
Das Boot (Soundtrack zur TV Serie)
Das Boot (Soundtrack zur TV Serie) 25 tracks. Matthias Weber
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Title Artist Time
1 Main Title - Das Boot - Series 2018 Matthias Weber / Карл Мария фон Вебер 1:23
2 U 113 Matthias Weber 2:23
3 Two Bullets Matthias Weber 1:12
4 Defiance Matthias Weber 3:07
5 Requiem Matthias Weber 1:17
6 Hostages Matthias Weber 1:39
7 Simone Matthias Weber 2:39
8 The Laura Ethel Bank Matthias Weber 1:40
9 Departure Matthias Weber / Карл Мария фон Вебер 2:56
10 Resistance Matthias Weber 3:26
11 Kasak Matthias Weber 1:36
12 Rendezvous Matthias Weber 1:32
13 Gunpoint Matthias Weber 1:13
14 Pillage Matthias Weber 2:35
15 Desistance Matthias Weber 2:12
16 Road Block Matthias Weber 2:42
17 Arrival Matthias Weber / Карл Мария фон Вебер 1:57
18 Greenwood Matthias Weber 2:58
19 Infiltration Matthias Weber 1:54
20 Blindfold Matthias Weber / Klaus Doldinger 1:09
21 Reunion Matthias Weber 1:53
22 Torpedo Matthias Weber 1:48
23 Submersion Matthias Weber 2:07
24 Hoffmann Matthias Weber 1:45
25 Main Title - Das Boot - Series 2018 (Reprise) Matthias Weber / Карл Мария фон Вебер 1:20
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