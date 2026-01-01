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Season 3 Cast of the Series Dark (2020)
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"Dark" cast
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Louis Hofmann
Jonas Kahnwald
Lisa Vicari
Martha Nielsen
Julika Jenkins
Axel Werner
Gustav Tannhaus
Sebastian Rudolph
Michael Kahnwald
Hans Diehl
Old Unknown
Arnd Klawitter
Jakob Diehl
Adult Unknown
Carlotta von Falkenhayn
Claude Heinrich
Young Unknown
Stephan Kampwirth
Andreas Pietschmann
Jördis Triebel
Moritz Jahn
Lisa Kreuzer
Nina Kronjäger
Female Stranger
Max Schimmelpfennig
Maja Schöne
Christian Steyer
Karoline Eichhorn
Gina Stiebitz
Oliver Masucci
Sebastian Hülk
Lea van Acken
Leopold Hornung
Torben Wöller
Moritz Jahn
Magnus Nielsen
Lea van Acken
Silja Tiedemann
Peter Benedict
Winfried Glatzeder
Thomas Arnold
Farmer Hermann Albers
Lena Urzendowsky
Katharina Spiering
Helene Albers
Felix Kramer
Luise Heyer
Doris Tiedemann
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