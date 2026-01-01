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Season 1 Cast of the Series Dark (2017)
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"Dark" cast
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Stephan Kampwirth
Peter Doppler
Karoline Eichhorn
Charlotte Doppler
Andreas Pietschmann
The Stranger
Louis Hofmann
Jonas Kahnwald
Hermann Beyer
Helge Doppler
Maja Schöne
Hannah Kahnwald
Lisa Vicari
Martha Nielsen
Sebastian Hülk
Egon Tiedemann 1953
Walter Kreye
Tronte Nielsen
Peter Benedict
Aleksander Tiedemann
Oliver Masucci
Ulrich Nielsen
Anne Ratte-Polle
Ines Kahnwald 1986
Gina Stiebitz
Franziska Doppler
Christian Steyer
H.G. Tannhaus 1986
Lisa Kreuzer
Claudia Tiedemann
Moritz Jahn
Magnus Nielsen
Ludger Bökelmann
Ulrich Nielsen 1986
Stephanie Amarell
Charlotte Doppler 1986
Angela Winkler
Ines Kahnwald
Jördis Triebel
Katharina Nielsen
Julika Jenkins
Claudia Tiedemann 1986
Carlotta von Falkenhayn
Elisabeth Doppler
Nele Trebs
Katharina Nielsen 1986
Anatole Taubman
Bernd Doppler 1953
Antje Traue
Agnes Nielsen
Tatja Seibt
Jana Nielsen
Peter Schneider
Helge Doppler 1986
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