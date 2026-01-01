Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows Dark Seasons Season 1 Cast and roles

Season 1 Cast of the Series Dark (2017)

"Dark" cast All info
Stephan Kampwirth
Stephan Kampwirth
Peter Doppler Karoline Eichhorn
Karoline Eichhorn
Charlotte Doppler Andreas Pietschmann
Andreas Pietschmann
The Stranger Louis Hofmann
Louis Hofmann
Jonas Kahnwald
Hermann Beyer
Helge Doppler
Maja Schöne
Hannah Kahnwald
Lisa Vicari
Lisa Vicari
Martha Nielsen Sebastian Hülk
Sebastian Hülk
Egon Tiedemann 1953
Walter Kreye
Tronte Nielsen
Peter Benedict
Peter Benedict
Aleksander Tiedemann Oliver Masucci
Oliver Masucci
Ulrich Nielsen Anne Ratte-Polle
Anne Ratte-Polle
Ines Kahnwald 1986 Gina Stiebitz
Gina Stiebitz
Franziska Doppler
Christian Steyer
H.G. Tannhaus 1986
Lisa Kreuzer
Claudia Tiedemann
Moritz Jahn
Magnus Nielsen
Ludger Bökelmann
Ulrich Nielsen 1986
Stephanie Amarell
Charlotte Doppler 1986
Angela Winkler
Angela Winkler
Ines Kahnwald Jördis Triebel
Jördis Triebel
Katharina Nielsen
Julika Jenkins
Claudia Tiedemann 1986
Carlotta von Falkenhayn
Elisabeth Doppler
Nele Trebs
Katharina Nielsen 1986
Anatole Taubman
Anatole Taubman
Bernd Doppler 1953 Antje Traue
Antje Traue
Agnes Nielsen
Tatja Seibt
Jana Nielsen
Peter Schneider
Helge Doppler 1986
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more