Dark
Articles
Статьи о сериале «Dark»
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Soundtrack
Posters
Trailers
All info
Что смотреть после «Уэнсдэй»: топ-5 осенних сериалов на Нетфликсе, от которых не оторветесь до декабря
И очень удобно, что ждать три года до выхода их нового сезона не придется.
Write review
7 September 2025 08:56
Смотрели «Очень странные дела» больше 5 раз? Вот похожие сериалы, которые спасут, пока ждете финал
Пока Netflix бережно монтирует последние серии, не сидите без дела.
Write review
4 August 2025 09:25
Тест на IQ: топ-5 сериалов, разобраться в сюжете которых будет сложно даже настоящим гениям
Научно-фантастические сериалы последних лет стали настоящими хитами, но осилить их могут далеко не все.
Write review
21 July 2025 12:19
Во всем мире «Тьму» обожают, а «Грань» забыли: а ведь в сериале нет минусов хита Netflix
Научно-фантастический сериал, в котором есть место юмору и серьезным темам.
11 comments
6 March 2025 17:38
Один в один передают дух «Тьмы»: 2 фильма и 4 сериала для тех, кто скучает по великому сериалу Netflix (есть и русский проект)
Идеально для тех, кто любит стильный Sci-Fi, детектив и мрачные драмы.
Write review
4 March 2025 19:05
«Мы — идеальная пара. Никому не верь»: главная трагедия «Тьмы» — почему Йонас и Марта не смогли быть вместе?
Этот момент зрители не простили шоураннерам до сих пор.
Write review
2 March 2025 16:59
На лицо ужасный, добрый ли внутри? Кем на самом деле оказался главный злодей «Тьмы» от Netflix
Как говорил классик: «у мечты моей много врагов, самый главный из них хмуро смотрит из зеркала».
Write review
26 February 2025 18:07
Находили с выжженными глазами: зачем в «Тьме» от Netflix похищали детей
Расследование этих жестоких преступлений отразилось на многих семьях.
Write review
26 February 2025 08:56
Смотрели миллионы, поняли единицы: в чем на самом деле смысл великого сериала «Тьма» (простыми словами)
В таймлайнах и сложных терминах можно запутаться — попытаемся объяснить на пальцах.
5 comments
25 February 2025 15:42
«Главный Sci-Fi десятилетия»: большинство даже не видело самый недооцененный сериал Netflix
У сериала низкий порог вхождения из-за сложной на первый взгляд темы.
4 comments
24 February 2025 09:25
Маньяк охотится на девочек: Premier выпустят свою версию «Трассы» со звездой «Аноры»
Новинка обречена на успех среди фанатов тру-крайма.
Write review
22 February 2025 15:42
«Настоящий детектив» с Макконахи смотрели миллионы, а эти 3 отличных детектива незаслуженно остались в стороне
Особенно жестоко в них поступают с детьми и женщинами.
Write review
11 November 2024 14:20
