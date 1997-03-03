Menu
Daria 16+
Production year 1997
Country USA
Episode duration 30 minutes
TV channel MTV

8.0
8.1 IMDb
All seasons of "Daria"
Daria - Season 1 Season 1
13 episodes 3 March 1997 - 21 July 1997
 
Daria - Season 2 Season 2
13 episodes 16 February 1998 - 3 August 1998
 
Daria - Season 3 Season 3
13 episodes 17 February 1999 - 18 August 1999
 
Daria - Season 4 Season 4
13 episodes 25 February 2000 - 2 August 2000
 
Daria - Season 5 Season 5
13 episodes 19 February 2001 - 25 June 2001
 
