Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Quotes
Kinoafisha
TV Shows
Daria
Seasons
Daria All seasons
Daria
16+
Production year
1997
Country
USA
Episode duration
30 minutes
TV channel
MTV
Series rating
8.0
Rate
10
votes
8.1
IMDb
Write review
All seasons of "Daria"
Season 1
13 episodes
3 March 1997 - 21 July 1997
Season 2
13 episodes
16 February 1998 - 3 August 1998
Season 3
13 episodes
17 February 1999 - 18 August 1999
Season 4
13 episodes
25 February 2000 - 2 August 2000
Season 5
13 episodes
19 February 2001 - 25 June 2001
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree