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Kinoafisha TV Shows Crossing Lines Seasons Season 1 Cast and roles

Season 1 Cast of the Series Crossing Lines (2013)

"Crossing Lines" cast All info
William Fichtner
William Fichtner
Carl Hickman
Marc Lavoine
Louis Daniel Gabriella Pession
Gabriella Pession
Eva Vittoria Tom Wlaschiha
Tom Wlaschiha
Sebastian Berger Richard Flood
Richard Flood
Donald Sutherland
Donald Sutherland
Michel Dorn Genevieve O'Reilly
Genevieve O'Reilly
Duccio Camerini
Karel Roden
Karel Roden
Kim Coates
Kim Coates
John Lynch
John Lynch
Chris Vance
Chris Vance
Florentine Lahme
Estelle Lefébure
Eddie Jemison
Eddie Jemison
MyAnna Buring
MyAnna Buring
Alice Taglioni
Alice Taglioni
Luigi Di Fiore
Erin Richards
Erin Richards
Oliver Stokowski
Lara Rossi
Lara Rossi
Arabela Seeger
Alan Cappelli Goetz
Bettina Zimmermann
Elsa Mollien
Jana Pallaske
Jana Pallaske
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