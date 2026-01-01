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Crossing Lines
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Season 1 Cast of the Series Crossing Lines (2013)
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"Crossing Lines" cast
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William Fichtner
Carl Hickman
Marc Lavoine
Louis Daniel
Gabriella Pession
Eva Vittoria
Tom Wlaschiha
Sebastian Berger
Richard Flood
Donald Sutherland
Michel Dorn
Genevieve O'Reilly
Duccio Camerini
Karel Roden
Kim Coates
John Lynch
Chris Vance
Florentine Lahme
Estelle Lefébure
Eddie Jemison
MyAnna Buring
Alice Taglioni
Luigi Di Fiore
Erin Richards
Oliver Stokowski
Lara Rossi
Arabela Seeger
Alan Cappelli Goetz
Bettina Zimmermann
Elsa Mollien
Jana Pallaske
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