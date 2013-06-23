Menu
Crossing Lines All seasons
Crossing Lines
16+
Production year
2013
Country
France
Episode duration
60 minutes
TV channel
TF1
Series rating
7.5
Rate
10
votes
7.3
IMDb
Write review
All seasons of "Crossing Lines"
Season 1
10 episodes
23 June 2013 - 18 August 2013
Season 2
12 episodes
20 July 2014 - 24 August 2014
Season 3
12 episodes
30 September 2015 - 4 December 2015
