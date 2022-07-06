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Control Z 2020 - 2022, season 3

Control Z season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Control Z Seasons Season 3
Control Z 18+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 6 July 2022
Production year 2022
Number of episodes 8
Runtime 4 hours 40 minutes
"Control Z" season 3 description

В 3 сезоне сериала «Отмена действия» действие происходит в старшей школе. Неизвестный интернет-пользователь начинает разглашать секреты учеников. Замкнутая, но наблюдательная София решает провести собственное расследование и выяснить, кто скрывается за маской неуловимого хакера. После случайной гибели Сусаны группа заключает договор. Все участники никогда больше не должны говорить об этом с кем-либо. 15 месяцев спустя подростки заняты подготовкой к выпускному. Но тут снова появляется хакер и начинает им угрожать. Софии предстоит выяснить, кто стоит за новой угрозой, пока не стало слишком поздно.

Series rating

6.1
Rate 15 votes
6.8 IMDb

"Control Z" season 3 list of episodes.

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Did You Think I Would Forget About You?
Season 3 Episode 1
6 July 2022
María?
Season 3 Episode 2
6 July 2022
You Have Reached Your Destination
Season 3 Episode 3
6 July 2022
Open Wounds
Season 3 Episode 4
6 July 2022
Helena
Season 3 Episode 5
6 July 2022
Game Master
Season 3 Episode 6
6 July 2022
I Am @allyoursecrets
Season 3 Episode 7
6 July 2022
Graduation
Season 3 Episode 8
6 July 2022
TV series release schedule
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