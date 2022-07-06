В 3 сезоне сериала «Отмена действия» действие происходит в старшей школе. Неизвестный интернет-пользователь начинает разглашать секреты учеников. Замкнутая, но наблюдательная София решает провести собственное расследование и выяснить, кто скрывается за маской неуловимого хакера. После случайной гибели Сусаны группа заключает договор. Все участники никогда больше не должны говорить об этом с кем-либо. 15 месяцев спустя подростки заняты подготовкой к выпускному. Но тут снова появляется хакер и начинает им угрожать. Софии предстоит выяснить, кто стоит за новой угрозой, пока не стало слишком поздно.