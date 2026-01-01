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Kinoafisha TV Shows Constantine Seasons Season 1 Cast and roles

Season 1 Cast of the Series Constantine (2014)

"Constantine" cast All info
Matt Ryan
Matt Ryan
John Constantine
Angélica Celaya
Zed Martin
Harold Perrineau
Harold Perrineau
Manny
Lucy Griffiths
Liv Aberdine Charles Halford
Charles Halford
Chas Chandler Jeremy Davies
Jeremy Davies
Patrick Carroll
Shamier Anderson
Shamier Anderson
Annalise Basso
Annalise Basso
Mark Margolis
Mark Margolis
Claire van der Boom
Claire van der Boom
Emmett J. Scanlan
Emmett J. Scanlan
Nick Gehlfuss
Nick Gehlfuss
Werner Daehn
Skyler Day
JD Evermore
Leisha Hailey
Joelle Carter
Joelle Carter
Max Charles
Jonjo O’Neill
Amanda Clayton
Alexa Havins
Alexa Havins
William Mapother
William Mapother
James LeGros
James LeGros
Jose Pablo Cantillo
Jose Pablo Cantillo
Juliana Harkavy
Juliana Harkavy
Charles Parnell
Lisa Darr
Niall Matter
Michael James Shaw
Alexa Nisenson
Sharon Morris
Sharon Morris
Miles Anderson
Miles Anderson
Sean Whalen
Sean Whalen
Robert Pralgo
Robert Pralgo
Annie Monroe
Laura Regan
Michael McGrady
Chasty Ballesteros
Chasty Ballesteros
Amy Parrish
Erinn Westbrook
Victor McCay
Jeremy Crutchley
Cullen Moss
Cullen Moss
Michael Beasley
Marcus Hester
Paloma Guzmán
Mark Jeffrey Miller
Teresa Yenque
Efren Ramirez
Efren Ramirez
Madison Bailey
Madison Bailey
Julia Lehman
Carl Palmer
April Billingsley
Charity Jordan
Nicholas Pryor
Nicholas Pryor
Colin Dennard
Jesse C. Boyd
Nick Madrick
Walter Hendrix III
Isaac Keys
Barrett Carnahan
Barrett Carnahan
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