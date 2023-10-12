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COBRA 2020 - 2023, season 3

COBRA season 3 poster
Kinoafisha TV Shows COBRA Seasons Season 3
COBRA 18+
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 12 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 6
Runtime 4 hours 30 minutes
"COBRA" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Кобра» в центре событий по-прежнему представители комитета «Кобра», который состоит из экспертов по безопасности, политических деятелей и специалистов по защите прав населения во время чрезвычайных происшествий. Британский премьер-министр постоянно принимает спонтанные, а иногда и неоправданно рискованные решения, направленные на благо и процветание родной страны. Члены комитета «Кобра» круглые сутки находятся в состоянии боевой готовности. Главные герои в любой момент могут сорваться на опасную операцию, готовые пожертвовать собой во имя интересов государства.

Series rating

6.4
Rate 12 votes
6.6 IMDb

COBRA List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Episode 1
Season 3 Episode 1
12 October 2023
Episode 2
Season 3 Episode 2
12 October 2023
Episode 3
Season 3 Episode 3
12 October 2023
Episode 4
Season 3 Episode 4
12 October 2023
Episode 5
Season 3 Episode 5
12 October 2023
Episode 6
Season 3 Episode 6
12 October 2023
TV series release schedule
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