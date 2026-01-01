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Season 1 Cast of the Series Cobra Kai (2018)
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"Cobra Kai" cast
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Ralph Macchio
Daniel LaRusso
William Zabka
Johnny Lawrence
Courtney Henggeler
Amanda LaRusso
Xolo Maridueña
Miguel Diaz
Tanner Buchanan
Robby Keene
Mary Mouser
Samantha LaRusso
Martin Kove
John Kreese
Jacob Bertrand
Annalisa Cochrane
Gianni DeCenzo
Demetri
Cara AnnMarie
Bo Mitchell
Vanessa Rubio
Randee Heller
Keith Arthur Bolden
Ken Davitian
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