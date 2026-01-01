Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows Cobra Kai Soundtrack

Soundtrack from "Cobra Kai"

Music from "Cobra Kai" All info
Cobra Kai: Season 3 (Soundtrack from the Netflix Original Series)
Cobra Kai: Season 3 (Soundtrack from the Netflix Original Series) 37 tracks. Leo Birenberg, Zach Robinson
Listen
Cobra Kai: Season 4, Vol. 2 (Soundtrack from the Netflix Original Series)
Cobra Kai: Season 4, Vol. 2 (Soundtrack from the Netflix Original Series) 34 tracks. Leo Birenberg, Zach Robinson
Listen
Cobra Kai: Season 5, Vol 2 (Soundtrack from the Netflix Original Series)
Cobra Kai: Season 5, Vol 2 (Soundtrack from the Netflix Original Series) 33 tracks. Leo Birenberg, Zach Robinson, Paul Anka
Listen
Cobra Kai: Season 4, Vol. 1 "All Valley Tournament 51" (Soundtrack from the Netflix Original Series)
Cobra Kai: Season 4, Vol. 1 "All Valley Tournament 51" (Soundtrack from the Netflix Original Series) 32 tracks. Leo Birenberg, Zach Robinson, Carrie Underwood
Listen
Cobra Kai: Season 5, Vol 1 (Soundtrack from the Netflix Original Series)
Cobra Kai: Season 5, Vol 1 (Soundtrack from the Netflix Original Series) 27 tracks. Leo Birenberg, Zach Robinson
Listen
Title Artist Time
1 Miyagi Metal Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson 2:16
2 Come Back to Us Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson 1:39
3 Work Together Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson 1:48
4 Addition by Subtraction Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson 2:32
5 Chop Shop Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson 2:02
6 Return to Okinawa Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson 3:20
7 Diners, Drive-Ins, And Dojos Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson 1:35
8 Look at Me Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson 1:30
9 Live or Die, Man Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson 1:41
10 Crane Technique Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson 3:02
11 Web MD Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson 1:10
12 Secrets of Miyagi-Do Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson 2:56
13 Be a Better Person Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson 1:29
14 Snake in the Grass Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson 2:05
15 The Cobra Effect Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson 2:34
16 Snap Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson 1:46
17 Can't Run Away From Your Problems Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson 1:46
18 Forming a Team Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson 1:37
19 Two-Time Champion Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson 1:32
20 Dark Hawk Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson 1:40
21 I'm a Sensei Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson 1:58
22 Nightmare Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson 1:55
23 We Deserve the Chance Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson 2:45
24 Dream Come True Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson 0:39
25 The Good, The Bad, And the Badass Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson 1:58
26 Start Over Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson 1:30
27 The Right Path Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson 3:00
28 Dojo From Hell Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson 1:51
29 Carol of the Cobras Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson 2:18
30 Must Not Lose to Fear Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson 1:46
31 The Call of the Cobra Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson 2:12
32 Snake Bitten Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson 2:19
33 Duel of the Snakes Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson 2:56
34 Ouroboros Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson 4:49
35 Challenger Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson 3:09
36 Duel of the Snakes (Mega-Edit) Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson 9:59
37 Miyagi Metal ('Shred'-along) Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson 2:17
Listen to songs from "Cobra Kai" (2018) on cinema portal Kinoafisha. Popular songs from "Cobra Kai" in different languages are free for listening online.
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Evil Dead Burn
Evil Dead Burn
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more