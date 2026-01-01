|1
|Miyagi Metal
|Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson
|2:16
|2
|Come Back to Us
|Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson
|1:39
|3
|Work Together
|Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson
|1:48
|4
|Addition by Subtraction
|Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson
|2:32
|5
|Chop Shop
|Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson
|2:02
|6
|Return to Okinawa
|Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson
|3:20
|7
|Diners, Drive-Ins, And Dojos
|Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson
|1:35
|8
|Look at Me
|Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson
|1:30
|9
|Live or Die, Man
|Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson
|1:41
|10
|Crane Technique
|Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson
|3:02
|11
|Web MD
|Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson
|1:10
|12
|Secrets of Miyagi-Do
|Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson
|2:56
|13
|Be a Better Person
|Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson
|1:29
|14
|Snake in the Grass
|Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson
|2:05
|15
|The Cobra Effect
|Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson
|2:34
|16
|Snap
|Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson
|1:46
|17
|Can't Run Away From Your Problems
|Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson
|1:46
|18
|Forming a Team
|Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson
|1:37
|19
|Two-Time Champion
|Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson
|1:32
|20
|Dark Hawk
|Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson
|1:40
|21
|I'm a Sensei
|Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson
|1:58
|22
|Nightmare
|Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson
|1:55
|23
|We Deserve the Chance
|Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson
|2:45
|24
|Dream Come True
|Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson
|0:39
|25
|The Good, The Bad, And the Badass
|Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson
|1:58
|26
|Start Over
|Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson
|1:30
|27
|The Right Path
|Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson
|3:00
|28
|Dojo From Hell
|Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson
|1:51
|29
|Carol of the Cobras
|Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson
|2:18
|30
|Must Not Lose to Fear
|Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson
|1:46
|31
|The Call of the Cobra
|Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson
|2:12
|32
|Snake Bitten
|Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson
|2:19
|33
|Duel of the Snakes
|Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson
|2:56
|34
|Ouroboros
|Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson
|4:49
|35
|Challenger
|Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson
|3:09
|36
|Duel of the Snakes (Mega-Edit)
|Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson
|9:59
|37
|Miyagi Metal ('Shred'-along)
|Leo Birenberg, Zach Robinson / Zach Robinson
|2:17