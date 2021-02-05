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Invisible City 2021, season 1

Invisible City season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Invisible City Seasons Season 1
Cidade Invisível 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 5 February 2021
Production year 2021
Number of episodes 7
Runtime 4 hours 5 minutes
"Invisible City" season 1 description

В 1 сезоне сериала «Невидимый город» в центре сюжета оказывается бразильский детектив по имени Эрик. Во время расследования особо опасного дела главный герой случайно находит тайный подземный мир, в котором живут мифические существа. Большая часть этих созданий знакома людям только по сказкам и древним легендам. Довольно быстро детектив понимает, что и в этом закрытом королевстве иногда творятся темные дела. Но сможет ли он самостоятельно разобраться во всем происходящем? По ходу развития событий Эрик понимает, что его прошлое как-то связано с подземным миром.

Series rating

7.0
Rate 12 votes
7.1 IMDb

Invisible City List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Queria muito que você estivesse aqui
Season 1 Episode 1
5 February 2021
É um caminho sem volta
Season 1 Episode 2
5 February 2021
Eles estão entre nós
Season 1 Episode 3
5 February 2021
A Cuca vai pegar
Season 1 Episode 4
5 February 2021
Você não vai acreditar em mim
Season 1 Episode 5
5 February 2021
Coisa de criança
Season 1 Episode 6
5 February 2021
É muito maior do que a gente
Season 1 Episode 7
5 February 2021
TV series release schedule
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