Kinoafisha TV Shows Chip 'n Dale: Rescue Rangers Seasons Season 3 Episode 5

Chip 'n Dale: Rescue Rangers 1989 - 1990 episode 5 season 3

"Chip 'n Dale: Rescue Rangers" season 3 all episodes
Zipper Come Home
Season 3 / Episode 1 10 September 1990
Puffed Rangers
Season 3 / Episode 2 18 September 1990
A Fly in the Ointment
Season 3 / Episode 3 26 September 1990
A Chorus Crime
Season 3 / Episode 4 5 November 1990
They Shoot Dogs, Don't They?
Season 3 / Episode 5 19 November 1990
Episode description

В 3 сезоне 5 серии сериала «Чип и Дейл спешат на помощь» друзья получают телеграмму от Псины Ля Фур. Та считает, что ее дублерша уже несколько раз пыталась навредить звезде. Команда немедленно отправляется расследовать это захватывающее дело.

