Chip 'n Dale: Rescue Rangers 1989 - 1990 episode 5 season 3
7.2Rate
10 votes
"Chip 'n Dale: Rescue Rangers" season 3 all episodes
Zipper Come Home
Season 3 / Episode 110 September 1990
Puffed Rangers
Season 3 / Episode 218 September 1990
A Fly in the Ointment
Season 3 / Episode 326 September 1990
A Chorus Crime
Season 3 / Episode 45 November 1990
They Shoot Dogs, Don't They?
Season 3 / Episode 519 November 1990
Episode description
В 3 сезоне 5 серии сериала «Чип и Дейл спешат на помощь» друзья получают телеграмму от Псины Ля Фур. Та считает, что ее дублерша уже несколько раз пыталась навредить звезде. Команда немедленно отправляется расследовать это захватывающее дело.
