Seasons
Chip 'n Dale: Rescue Rangers All seasons
Chip 'N Dale Rescue Rangers
0+
Production year
1989
Country
USA
Episode duration
25 minutes
TV channel
Disney Channel
Series rating
7.9
11
votes
7.6
IMDb
All seasons of "Chip 'n Dale: Rescue Rangers"
Season 1
13 episodes
5 March 1989 - 21 May 1989
Season 2
47 episodes
11 September 1989 - 2 May 1990
Season 3
5 episodes
10 September 1990 - 19 November 1990
