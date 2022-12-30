Во 2 сезоне сериала «Моя веселая тетя» молодящаяся тусовщица Дайан продолжает веселить своего племянника Дэниела и шокировать всех остальных взрослых и благоразумных родственников. После приключений на Рождество, когда родителям Дэна пришлось разыскивать пропавшую Дайан по больницам и моргам, вся семья в обиде на героиню. Но это не мешает ей развлекаться по полной: заявляться в дом к сестре посреди ночи, орать под окнами песни под гитару, кататься на коньках с любимыми хоккеистами и тусоваться на концертах рок-групп. К счастью, хотя бы юный племянник понимает свою тетю и разделяет ее интересы.