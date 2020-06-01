Chernaya lestnica season 1 episode 16 watch online
Руфер I
Season 1 / Episode 11 June 2020
Руфер II
Season 1 / Episode 21 June 2020
Отличный день на Селигере I
Season 1 / Episode 32 June 2020
Отличный день на Селигере II
Season 1 / Episode 42 June 2020
Кумир I
Season 1 / Episode 53 June 2020
Кумир II
Season 1 / Episode 63 June 2020
Исчезнувшая I
Season 1 / Episode 74 June 2020
Исчезнувшая II
Season 1 / Episode 84 June 2020
Ботаник I
Season 1 / Episode 95 June 2020
Ботаник II
Season 1 / Episode 105 June 2020
Родственные узы I
Season 1 / Episode 118 June 2020
Родственные узы II
Season 1 / Episode 128 June 2020
Манкурт I
Season 1 / Episode 139 June 2020
Манкурт II
Season 1 / Episode 149 June 2020
Камера I
Season 1 / Episode 1510 June 2020
Камера II
Season 1 / Episode 1610 June 2020
День рождения I
Season 1 / Episode 1711 June 2020
День рождения II
Season 1 / Episode 1811 June 2020
Последнее дело Макса I
Season 1 / Episode 1912 June 2020
Последнее дело Макса II
Season 1 / Episode 2012 June 2020
Episode description
В 1 сезоне 16 серии сериала «Черная лестница» сотрудники полиции обнаруживают подпольный цех, в котором занимаются наркоторговлей. Фабрика относится к местному автосервису. Отморозки взрывают помещение вместе с Марковым и пытаются скрыться.
