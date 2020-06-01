Menu
Kinoafisha TV Shows Chernaya lestnica Seasons Season 1 Episode 16

Chernaya lestnica season 1 episode 16 watch online

Руфер I
Season 1 / Episode 1 1 June 2020
Руфер II
Season 1 / Episode 2 1 June 2020
Отличный день на Селигере I
Season 1 / Episode 3 2 June 2020
Отличный день на Селигере II
Season 1 / Episode 4 2 June 2020
Кумир I
Season 1 / Episode 5 3 June 2020
Кумир II
Season 1 / Episode 6 3 June 2020
Исчезнувшая I
Season 1 / Episode 7 4 June 2020
Исчезнувшая II
Season 1 / Episode 8 4 June 2020
Ботаник I
Season 1 / Episode 9 5 June 2020
Ботаник II
Season 1 / Episode 10 5 June 2020
Родственные узы I
Season 1 / Episode 11 8 June 2020
Родственные узы II
Season 1 / Episode 12 8 June 2020
Манкурт I
Season 1 / Episode 13 9 June 2020
Манкурт II
Season 1 / Episode 14 9 June 2020
Камера I
Season 1 / Episode 15 10 June 2020
Камера II
Season 1 / Episode 16 10 June 2020
День рождения I
Season 1 / Episode 17 11 June 2020
День рождения II
Season 1 / Episode 18 11 June 2020
Последнее дело Макса I
Season 1 / Episode 19 12 June 2020
Последнее дело Макса II
Season 1 / Episode 20 12 June 2020
Episode description

В 1 сезоне 16 серии сериала «Черная лестница» сотрудники полиции обнаруживают подпольный цех, в котором занимаются наркоторговлей. Фабрика относится к местному автосервису. Отморозки взрывают помещение вместе с Марковым и пытаются скрыться.

