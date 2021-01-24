What to Expect When You're Expecting the Apocalypse
Season 3 / Episode 1625 June 2021
The Storm Before the Calm
Season 3 / Episode 1716 July 2021
I Dreamed a Dream
Season 3 / Episode 1823 July 2021
Episode description
В 3 сезоне 5 серии сериала «Зачарованные» три девушки сталкиваются с неожиданными противниками как в волшебном, так и в обычном, человеческом мире. Параллельно девушки пытаются найти лекарство для Мейси, времени у них не так много...
