What to Expect When You're Expecting the Apocalypse
Season 3 / Episode 1625 June 2021
The Storm Before the Calm
Season 3 / Episode 1716 July 2021
I Dreamed a Dream
Season 3 / Episode 1823 July 2021
Episode description
В 3 сезоне 15 серии сериала «Зачарованные» одна из сестер получает весьма тревожное видение, которое вынуждает главных героинь наведаться в будущее. Параллельно Мэл и Гарри пытаются разобраться с проблемами, неожиданно на них нахлынувшими.
