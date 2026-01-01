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Season 3 Cast of the Series Charmed (2021)
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"Charmed" cast
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Melonie Diaz
Madeleine Mantock
Macy Vaughn
Sarah Jeffery
Poppy Drayton
Abigael Jameson-Caine
Rupert Evans
Harry Greenwood
Janet Kidder
Kate Burton
Eric Balfour
Jason Diaz
Heather Doerksen
Kenneth Welsh
Valerie Cruz
Peyton List
Samantha Cole
Bethany Brown
Jessica Sipos
Kandyse McClure
Melinda McGraw
Roan Curtis
Paul Wu
Diane Farr
Alessandro Giuliani
Kari Matchett
Christin Park
Miranda Frigon
Brian Markinson
Sara Thompson
Ali Liebert
Chris Gauthier
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