В 1 сезоне 6 серии сериала «Мир кентавров» главная героиня и ее друзья отправляются в сторону темной норы по знаменитой радужной тропе. По ходу дела они сталкиваются со злобным Кротавром, который заключает их в тюрьму и отправляет под суд...