В 1 сезоне 3 серии сериала «Мир кентавров» главная героиня знакомится с одним из древних шаманов волшебного мира кентавров. Новая знакомая рассказывает ей о неком ключе, который может вернуть лошадку в ее реальный мир. Но как найти этот ключ?