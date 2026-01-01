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Season 3 Cast of the Series Castlevania (2020)
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"Castlevania" cast
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Richard Armitage
Trevor Belmont
James Callis
Alucard
Alejandra Reynoso
Sypha Belnades
Jessica Brown-Findlay
Lenore
Rila Fukushima
Sumi
Jason Isaacs
The Judge
Theo James
Hector
Yasmine Al Massri
Morana
Adetokumboh M'Cormack
Isaac
Ivana Miličević
Striga
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