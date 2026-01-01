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Kinoafisha TV Shows Castlevania Seasons Season 2 Cast and roles

Season 2 Cast of the Series Castlevania (2018)

"Castlevania" cast All info
Richard Armitage
Richard Armitage
Trevor Belmont James Callis
James Callis
Alucard Theo James
Theo James
Hector Graham McTavish
Graham McTavish
Alejandra Reynoso
Sypha Belnades
Adetokumboh M'Cormack
Adetokumboh M'Cormack
Isaac Matt Frewer
Matt Frewer
The Bishop
Jaime Murray
Carmilla
Peter Stormare
Peter Stormare
Godbrand Emily Swallow
Emily Swallow
Lisa Tepes
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