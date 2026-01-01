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Season 2 Cast of the Series Castlevania (2018)
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"Castlevania" cast
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Richard Armitage
Trevor Belmont
James Callis
Alucard
Theo James
Hector
Graham McTavish
Alejandra Reynoso
Sypha Belnades
Adetokumboh M'Cormack
Isaac
Matt Frewer
The Bishop
Jaime Murray
Carmilla
Peter Stormare
Godbrand
Emily Swallow
Lisa Tepes
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