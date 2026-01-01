Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Kinoafisha
TV Shows
Castle
Seasons
Season 8
Cast and roles
Season 8 Cast of the Series Castle (2015)
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Similar
Quotes
Filming locations
"Castle" cast
All info
Nathan Fillion
Richard Castle
Stana Katic
Susan Sullivan
Martha Rodgers
Jon Huertas
Seamus Dever
Tamala Jones
Molly C. Quinn
Alexis Castle
Toks Olagundoye
Hayley Shipton
Sunkrish Bala
John Billingsley
Adam Baldwin
Summer Glau
Tony Plana
James Morrison
Denise Crosby
Jonathan Silverman
Jewel Staite
Kelly Rowan
Kristoffer Polaha
Nick E. Tarabay
Lindsay Price
Angélica Celaya
Jack Coleman
Rick Cosnett
Alan Smyth
Stephnie Weir
Corey Reynolds
Arye Gross
Doug Savant
Gonzalo Menendez
Ellen Woglom
Cyrus Farmer
Corbin Bleu
Marco Rodríguez
Ann Cusack
Ryan Devlin
Aaron McCusker
Charles Mesure
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree