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Castle
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Season 5 Cast of the Series Castle (2012)
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"Castle" cast
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Nathan Fillion
Richard Castle
Stana Katic
Susan Sullivan
Martha Rodgers
Jon Huertas
Seamus Dever
Tamala Jones
Molly C. Quinn
Alexis Castle
Penny Johnson Jerald
Captain Victoria Gates
Ed Quinn
Ioan Gruffudd
Wes Craven
Kelly Hu
Gina Torres
Michael Irby
Dylan Walsh
Dakin Matthews
Arye Gross
Michael Mosley
Shannon Lucio
Kyle Secor
Anthony Denison
Allan Louis
Carlos Bernard
Darby Stanchfield
Jack Coleman
Andrew J. West
Caroline Lagerfelt
Shaun Duke
Nadji Jeter
Josh Randall
Raphael Sbarge
Alexa Havins
Leslie Hope
Christina Moore
Jordan Belfi
Erin Cardillo
Adam Rose
Gail O'Grady
Nestor Serrano
Patrick Fischler
Scott Paulin
Michael Dorn
Raquel Alessi
Cara Buono
Geoffrey Pearson
Brad William Henke
Mark Deklin
Karen David
Eric Lange
C. Thomas Howell
Brian Howe
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