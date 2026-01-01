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Castle
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Season 4 Cast of the Series Castle (2011)
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"Castle" cast
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Nathan Fillion
Richard Castle
Nathan Fillion
Stana Katic
Susan Sullivan
Martha Rodgers
Jon Huertas
Seamus Dever
Susan Sullivan
Tamala Jones
Molly C. Quinn
Alexis Castle
Penny Johnson Jerald
Captain Victoria Gates
Michael Dorn
Geoffrey Pearson
William Atherton
Arye Gross
Adam J. Harrington
Hilarie Burton
Darin Heames
Kristin Lehman
Valerie Azlynn
Richard Burgi
Darin Heames
Fredric Lehne
Meghan Markle
Christine Woods
Tahmoh Penikett
Adam Baldwin
Brett Tucker
Jennifer Beals
Dean Norris
Ross McCall
Jaime Ray Newman
Darren Pettie
Tim Guinee
Kenneth Mitchell
Scott Michael Campbell
Deborah Van Valkenburgh
Charles Shaughnessy
Amanda Walsh
Josh Stamberg
Eric Ladin
Shaun Toub
Justin Hartley
Derek Webster
Tim Jo
Ryan Doom
Jessica Tuck
Sam Hennings
Tim Ransom
Taylor Kinney
Molly C. Quinn
Mark Pellegrino
Chad Everett
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