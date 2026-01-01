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Season 1 Cast of the Series Castle (2009)
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"Castle" cast
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Nathan Fillion
Richard Castle
Stana Katic
Susan Sullivan
Martha Rodgers
Monet Mazur
Ruben Santiago-Hudson
Captain Roy Montgomery
Molly C. Quinn
Alexis Castle
Jon Huertas
Stephen J. Cannell
Tamala Jones
James Patterson
Seamus Dever
Jayne Brook
Jonathan Banks
Bailey Chase
Jamie Chung
Bill Smitrovich
Darby Stanchfield
Patrick Bauchau
Joanne Kelly
Ion Overman
Caterina Scorsone
Charles Malik Whitfield
Judy Reyes
Dan Castellaneta
Sarah Drew
Nolan Gerard Funk
Aldis Hodge
Bruno Campos
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