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Kinoafisha TV Shows Castle Awards

"Castle" updates

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Primetime Emmy Awards 2010 Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Hairstyling for a Single Camera Series
Nominee
 Outstanding Hairstyling for a Single Camera Series
Nominee
 Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Nominee
 Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Nominee
 Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Miniseries, Movie or a Special
Nominee
Primetime Emmy Awards 2009 Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)
Nominee
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