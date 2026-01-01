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Season 1 Cast of the Series Calls (2021)
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"Calls" cast
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Nicholas Braun
Nick Jonas
Aubrey Plaza
Rosario Dawson
Mark Duplass
Joey King
Aaron Taylor-Johnson
Johnny Sneed
Paul Walter Hauser
Edi Patterson
Riley Keough
Judy Greer
Lily Collins
Laura Harrier
Stephen Lang
Danny Huston
Jaeden Martell
Danny Pudi
Karen Gillan
Ben Schwartz
Pedro Pascal
Clancy Brown
Jenica Bergere
Paola Núñez
Shane Paul McGhie
Gilbert Owuor
Cynthy Wu
Jennifer Tilly
Matt Corboy
Nika Futterman
Gina Ravera
Kyle McCarley
Matt Lauria
Tiana Camacho
Arjay Smith
Jocelyn Ayanna
Salli Saffioti
Melanie Minichino
Federico Álvarez
Mitch Eakins
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