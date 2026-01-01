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Season 7 Cast of the Series Californication (2014)
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"Californication" cast
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David Duchovny
Hank Moody
Natascha McElhone
Pamela Adlon
Madeleine Martin
Becca Moody
Evan Handler
Charlie Runkle
Michael Imperioli
Christian Clemenson
Rob Lowe
Jeris Lee Poindexter
Brandon T. Jackson
Oliver Cooper
Nishi Munshi
Gia Crovatin
Mary Lynn Rajskub
Stephen Tobolowsky
Chris Titone
Jonathan Kasdan
Kelen Coleman
Dan Bakkedahl
Ping Wu
Steve Jones
Jim Florentine
Heather Graham
Roger Howarth
Mercedes Mason
Hana Mae Lee
Aubrey K. Miller
Tara Holt
Camden Gray
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